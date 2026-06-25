Происшествия
25 июня 17:47
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«Вечерняя Казань»

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Женщина из Татарстана хотела купить авто в Европе, но потеряла почти миллион

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Женщина из Татарстана хотела купить авто в Европе, но потеряла почти миллион

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жительница Нижнекамска нашла в интернете компанию по доставке машин из Европы. Она заключила договор и перевела 945 тысяч рублей. Часть средств предполагалась за таможню, а другая — за саму машину.

Однако потом продавец потребовал дополнительный платеж и не смог нормально объяснить, для чего нужны были средства. А когда женщина отказалась, то заблокировал ее номер. После этого потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что татарстанец потерял 1,5 миллиона рублей, пытаясь купить авто. Он нашел объявление в одном из мессенджеров. Мужчина перевел 579 тысяч рублей за растаможку, затем еще 980 тысяч в качестве оплаты за машину, но авто так и не получил.

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