Женщина из Татарстана хотела купить авто в Европе, но потеряла почти миллион
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Жительница Нижнекамска нашла в интернете компанию по доставке машин из Европы. Она заключила договор и перевела 945 тысяч рублей. Часть средств предполагалась за таможню, а другая — за саму машину.
Однако потом продавец потребовал дополнительный платеж и не смог нормально объяснить, для чего нужны были средства. А когда женщина отказалась, то заблокировал ее номер. После этого потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что татарстанец потерял 1,5 миллиона рублей, пытаясь купить авто. Он нашел объявление в одном из мессенджеров. Мужчина перевел 579 тысяч рублей за растаможку, затем еще 980 тысяч в качестве оплаты за машину, но авто так и не получил.
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