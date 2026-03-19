ЖКХ
19 марта 01:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани очистили 700 контейнерных площадок, недоступных ранее из-за снега

Техника не могла подобраться к контейнерам.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

С середины февраля по март в Казани было расчищено более 700 контейнерных площадок, мусор с которых невозможно было вывезти раньше из-за затрудненного доступа к ним спецтехники после обильных снегопадов, сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».  

Для вывоза скопившихся мусорных завалов регоператор увеличил количество рейсов и спецтехники и привлек дополнительно рабочих. Сейчас на этой работе ежедневно задействованы более 120 единиц техники, в том числе три подборных мусоровоза и два ломовоза, и пять бригад.  

Только 17 марта было вывезено более 1 тысячи кубических метров отходов и очищено 189 контейнерных площадок. Собранный мусор вывезли на перегрузочные станции, откуда он отправится потом на сортировку и полигон.

Ранее сообщалось, что в трех районах Казани уровень воды будут контролировать гидропосты. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

