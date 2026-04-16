Было выполнено свыше 85 тысяч измерений.

Автор фото: СИБУР

После пожара на Нижнекамскнефтехиме мониторинг состояния воздуха в городе был переведен в режим наивысшей интенсивности, никакого негативного влияния зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе СИБУРа.

Усиленный контроль продолжался 31 марта и 1 апреля, анализом состояния воздуха занимались специалисты министерства экологии и природных ресурсов РТ и независимой аккредитованной лаборатории «ЦЛАТИ». Замеры проводились по расширенному перечню — 24 показателя вместо стандартных 19, включая бензол, стирол, фенол, формальдегид и предельные углеводороды, взвешенные вещества, оксиды азота и оксида углерода.

Всего за эти два дня было выполнено 10 030 измерений на десяти ключевых точках, включающих жилую застройку Нижнекамска (в том числе улицы Вахитова и Южную), поселки Ахтуба и Строителей, села Большое Афанасово и Прости, а также район биологических очистных сооружений. Превышений установленных нормативов не зафиксировано.

Помимо этого, с 2 по 13 апреля было выполнено 75 289 измерений, негативного влияния на атмосферный воздух не зафиксировано.

Что касается общей статистики экомониторинга за I квартал и первую половину апреля 2026 года, то с начала года на предприятии выполнили 418 204 измерения воздуха — на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Превышений установленных нормативов не выявлено.

Контроль состояния идет круглосуточно. В обычном режиме замеры ведут 7 стационарных постов и передвижной экологический пост. Рост количества исследований в 2026 году связан с тем, что система автоматического контроля стала шире. Помимо пяти стационарных постов на территории предприятия, в полную силу заработали еще два объекта на границе санитарно-защитной зоны: пост в селе Прости и малогабаритный пост на проспекте Вахитова в Нижнекамске.

По итогам января – марта более 300 тысяч автоматических измерений показали полное соответствие установленным нормативам. К примеру, в селе Прости за квартал было выполнено 72 954 измерения. Это один из самых стабильных показателей по всей системе мониторинга.

Мониторингом состояния воздуха, помимо собственной аккредитованной лаборатории Нижнекамскнефтехима, продолжают заниматься независимые организации «АЛ «Экомониторинг» и «ЦЛАТИ».

Ранее сообщалось, что при пожаре на Нижнекамскнефтехиме погибли 12 человек, поисковая операция завершилась. Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой» и пожарный. Причиной пожара стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

