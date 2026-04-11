Прозрачные и справедливые условия для работы криптоиндустрии пока не созданы.

Майнеры в нашей стране не понимают, когда и в каком регионе могут ввести очередной запрет на добычу цифровых активов. Российский участник криптосообщества, как показывает статистика по майнерам и налоговым сборам, не спешит выходить из тени, характеризует ситуацию СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

— Для властей скорейшее принятие законопроекта о крипторынке (внесен в Госдуму) — актуально, для криптанов — не очень, — говорит он.

Собеседник издания считает, что «за светлой идеей обеления крипторынка путем формирования правовых норм кроется неприятная реальность с усилением давления на тех самых участников криптосообщества».

Дмитрий Мачихин убежден, что «дальнейшее закручивание гаек сделает только хуже». К тому же, по его словам, инвесторы не понимают, зачем им уходить в контур российского крипторынка (он описан в подготовленном законопроекте), если их монеты автоматически могут стать «токсичными». Речь идет о вероятных западных санкциях.

СЕО и основатель BitOK считает, что для работы криптоиндустрии необходимо сформировать полностью прозрачные и справедливые условия.




