Дмитрий Мачихин: «Дальнейшее закручивание гаек сделает крипторынок только хуже»
Прозрачные и справедливые условия для работы криптоиндустрии пока не созданы.
Майнеры в нашей стране не понимают, когда и в каком регионе могут ввести очередной запрет на добычу цифровых активов. Российский участник криптосообщества, как показывает статистика по майнерам и налоговым сборам, не спешит выходить из тени, характеризует ситуацию СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
— Для властей скорейшее принятие законопроекта о крипторынке (внесен в Госдуму) — актуально, для криптанов — не очень, — говорит он.
Собеседник издания считает, что «за светлой идеей обеления крипторынка путем формирования правовых норм кроется неприятная реальность с усилением давления на тех самых участников криптосообщества».
Дмитрий Мачихин убежден, что «дальнейшее закручивание гаек сделает только хуже». К тому же, по его словам, инвесторы не понимают, зачем им уходить в контур российского крипторынка (он описан в подготовленном законопроекте), если их монеты автоматически могут стать «токсичными». Речь идет о вероятных западных санкциях.
СЕО и основатель BitOK считает, что для работы криптоиндустрии необходимо сформировать полностью прозрачные и справедливые условия. Подробнее о том, какие минусы увидели в представленном документе эксперты, — в аналитическом материале «Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы».
