Экономика
11 апреля 07:00
Автор материала:Любовь Шебалова

Дмитрий Мачихин: «Дальнейшее закручивание гаек сделает крипторынок только хуже»

Прозрачные и справедливые условия для работы криптоиндустрии пока не созданы.

Автор фото: личный архив Дмитрия Мачихина

Майнеры в нашей стране не понимают, когда и в каком регионе могут ввести очередной запрет на добычу цифровых активов. Российский участник криптосообщества, как показывает статистика по майнерам и налоговым сборам, не спешит выходить из тени, характеризует ситуацию СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

— Для властей скорейшее принятие законопроекта о крипторынке (внесен в Госдуму) — актуально, для криптанов — не очень, — говорит он.

Собеседник издания считает, что «за светлой идеей обеления крипторынка путем формирования правовых норм кроется неприятная реальность с усилением давления на тех самых участников криптосообщества».

Дмитрий Мачихин убежден, что «дальнейшее закручивание гаек сделает только хуже». К тому же, по его словам, инвесторы не понимают, зачем им уходить в контур российского крипторынка (он описан в подготовленном законопроекте), если их монеты автоматически могут стать «токсичными». Речь идет о вероятных западных санкциях.

СЕО и основатель BitOK считает, что для работы криптоиндустрии необходимо сформировать полностью прозрачные и справедливые условия. Подробнее о том, какие минусы увидели в представленном документе эксперты, — в аналитическом материале «Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы».


Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Слово «укрытие» звучит как фантастика»: куда в Казани идти при воздушной угрозе

Прошедшая ночь оказалась громкой — впервые тревога звучала почти во всех частях города. Как реагировать на сигналы опасности, спускаться ли в подвал, и что делать, если он закрыт, — рассказываем в материале.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты в Татарстане бьют рекорды, а здоровье населения ухудшается

Средняя зарплата в Татарстане достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7%, но заболеваемость всеми болезнями на 3% выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ

Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фемида дважды улыбнулась удачливому Станиславу Шевыреву

Основатель «Волги-Автодор», обвиняемый в организации неудавшегося убийства своей снохи Ирины Шевыревой, вышел на свободу под запрет определенных действий.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Коррупционер из Приволжского Ростехнадзора вышел из колонии под «условку»

Верховный суд Татарстана не стал сажать Марса Зарипова, пойманного на взятке с поличным.

ЛАЙФСТАЙЛ
freepik.com

Как по форме лица определить, какие очки вам подходят

личный архив Андрея Фролова

Андрей Фролов: «Я не люблю смотреть себя на экране категорически»

ru.freepik

Аллергия: как сделать жизнь легче в пиковый сезон

kino-teatr.ru

«Моя собака – космонавт» – самый неоднозначный детский фильм

