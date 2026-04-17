Автор фото: компания «Этажи-Казань»

Компания «Этажи-Казань» поддерживает увеличение лимита по программе «Семейная ипотека», но при условии его дифференциации в зависимости от площади приобретаемого жилья: чем больше квартира, тем он выше, отметил «Вечерней Казани» руководитель направления «Новостройки» Михаил Паршутин.

Он пояснил, что такой подход станет стимулом для приобретения двух- и трехкомнатных квартир. А это «в полной мере соответствует целевой сути программы — улучшению жилищных условий семей с детьми».

Напомним: для них предусмотрено льготное кредитование — по ставке 6% годовых. Размер субсидируемой (льготной) части кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен до 12 млн рублей. В остальных регионах России – до 6 млн руб. При этом сами ипотечные кредиты могут быть увеличены, но сверхлимитная часть ипотеки выдается уже по рыночной ставке.

Решение же ввести различную процентную ставку в зависимости от количества детей в семье, по мнению собеседника издания, должно положительно повлиять на демографию. Более того, Михаил Паршутин убежден, что это «один из реальных инструментов для увеличения численности населения».

В России 22 региона просят увеличить лимит семейной ипотеки до 12 миллионов рублей при покупке квартир от двух и более комнат (или площадью от 65 квадратных метров). Речь идет о тех областях и республиках, где высокая стоимость жилья, объяснял на недавнем совместном заседании комиссии Госсовета и коллегии Минстроя России по направлению «Инфраструктура для жизни» раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отмечал, что лимита в 6 миллионов рублей зачастую уже недостаточно. И проиллюстрировал это на примере Казани, где «двушка» площадью 65 квадратных метров сегодня оценивается в 16 миллионов рублей. В результате существующий лимит покрывает лишь 37 процентов кредита. Более того, для его одобрения минимальный доход семьи должен составлять 320 тысяч рублей в месяц.

