Автор фото: er.ru

Матери-героини в России могут получать пенсии выше 100 тысяч рублей, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщает «Лента.ру».

Такой размер пенсии складывается не только из дополнительного материального обеспечения, но и из стажа, который можно набрать за счет ухода за детьми, если до этого женщина хотя бы один день работала, объяснила парламентарий. По ее словам, при рождении двойни стаж суммируется, благодаря чему год ухода засчитывается как два. При тройне действует тот же принцип.

Помимо этого, высокие пенсии получают Герои Труда и Герои России, а также военные пенсионеры — в среднем они получают свыше 46 тысяч рублей.

Размер пенсии у россиян в основном зависит от индивидуальных пенсионных взносов. Она может быть больше примерно на 40%, если проработать дополнительно пять лет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля пенсии повысят не всем. Прибавку не получат работающие пенсионеры и представители силовых ведомств.

Пенсии военных и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация для них запланирована на октябрь и должна составить 4 процента. Страховые пенсии работающих пенсионеров пересчитают автоматически 1 августа 2026 года с учетом взносов работодателей за прошлый год.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.