Свободной рабочей силы почти нет, и рост экономики теперь зависит только от эффективности.

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия отстает от стран — лидеров по производительности труда. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, свободной рабочей силы в стране практически не осталось — она вся задействована. Это значит, что экономика может расти только за счет повышения производительности труда.

Инвестиции в России выросли на 20 процентов в год, но прирост производительности оказался существенно меньше, отметила Набиуллина. Чтобы повысить эффективность, стране необходимо наращивать этот показатель, подчеркнула она.

В Минэкономразвития ранее сообщали, что по итогам 2025 года рост производительности труда в России составил около 2 процентов. Это ниже целевых показателей, установленных в нацпроекте «Производительность труда». В ведомстве связывают отставание с дефицитом кадров и недостаточным внедрением новых технологий. Эксперты также указывают на то, что многие предприятия по-прежнему работают с низкой эффективностью.

Набиуллина не раз подчеркивала, что без роста производительности невозможно обеспечить долгосрочный экономический рост и повышение благосостояния граждан. Поэтому, по мнению главы ЦБ, этот вопрос должен стать одним из приоритетов для бизнеса и государства. В правительстве уже разработали меры поддержки компаний, внедряющих бережливые технологии. Но эффект от них станет заметен не сразу.

