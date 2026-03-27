Набиуллина: «Россия отстает от стран - лидеров по производительности труда»
Свободной рабочей силы почти нет, и рост экономики теперь зависит только от эффективности.
Россия отстает от стран — лидеров по производительности труда. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
По её словам, свободной рабочей силы в стране практически не осталось — она вся задействована. Это значит, что экономика может расти только за счет повышения производительности труда.
Инвестиции в России выросли на 20 процентов в год, но прирост производительности оказался существенно меньше, отметила Набиуллина. Чтобы повысить эффективность, стране необходимо наращивать этот показатель, подчеркнула она.
В Минэкономразвития ранее сообщали, что по итогам 2025 года рост производительности труда в России составил около 2 процентов. Это ниже целевых показателей, установленных в нацпроекте «Производительность труда». В ведомстве связывают отставание с дефицитом кадров и недостаточным внедрением новых технологий. Эксперты также указывают на то, что многие предприятия по-прежнему работают с низкой эффективностью.
Набиуллина не раз подчеркивала, что без роста производительности невозможно обеспечить долгосрочный экономический рост и повышение благосостояния граждан. Поэтому, по мнению главы ЦБ, этот вопрос должен стать одним из приоритетов для бизнеса и государства. В правительстве уже разработали меры поддержки компаний, внедряющих бережливые технологии. Но эффект от них станет заметен не сразу.
Ранее сообщалось, что Набиуллина предупредила об опасности раздачи дешевых денег россиянам. Такие меры приведут к росту инфляции.
Также Набиуллина объяснила, почему ЦБ не снижает ставку сразу до 3 процентов. Регулятору часто предлагают установить такой уровень как международный эталон.
