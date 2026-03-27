Какая карта в России станет единым ключом ко всем госльготам
Пенсионеры смогут одной картой оплачивать и проезд, и лекарства со скидкой.
Банк России и правительство планируют превратить карту «Мир» в единый инструмент для получения всех государственных льгот. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Практическая реализация проекта должна стартовать до конца 2026 года. По словам Набиуллиной, это значительно упростит жизнь гражданам. Например, пенсионеры смогут одной картой оплачивать и льготный проезд, и лекарства со скидкой.
Сейчас для разных видов поддержки часто требуются отдельные документы или несколько карт. Новая система объединит все льготы в одном носителе, что избавит людей от лишних хлопот, пояснила глава ЦБ.
Ранее мы писали, что банки смогут определять общее количество карт, открытых в разных организациях. Информация, составляющая банковскую тайну, останется защищенной.
