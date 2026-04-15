Премьер‑министр республики признал, что экономика региона проходит через непростые времена из-за высокой ключевой ставки.

Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин заявил о комплексе проблем, с которыми сегодня сталкивается республика. С докладом он выступил на двадцатом заседании Госсовета Татарстана.

Основной проблемой он назвал высокую ключевую ставку, которая серьёзно ограничивает доступ предприятий к заёмному финансированию и в итоге тормозит их развитие.

Не менее острой остаётся проблема кадрового дефицита — нехватка специалистов наблюдается почти во всех отраслях. Фиксируется высокая накопленная долговая нагрузка, особенно в сфере транспортного строительства, торговли.

Однако, несмотря на внешние ограничения, экономика Татарстана демонстрирует устойчивость. Оперативный штаб под руководством раиса республики Рустама Минниханова успешно адаптирует экономику к санкционным реалиям, отметил спикер.

Республика удерживает сильные позиции в общероссийском рейтинге. Например, Татарстан занимает шестое место по объёму ВРП, четвертое место по промышленному производству и сельскому хозяйству, второе место по строительству.

Индекс промышленного производства составил 109,9 процента, а объём инвестиций превысил триллион рублей.

В этих условиях правительство республики планирует сфокусировать меры поддержки на приоритетных проектах, которые могут дать максимальный эффект для экономики Татарстана.

