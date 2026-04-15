Экономика
15 апреля 10:57
Автор материала:Алина Камалютдинова

Экономика Татарстана под давлением: Песошин назвал ключевые проблемы

Премьер‑министр республики признал, что экономика региона проходит через непростые времена из-за высокой ключевой ставки.

Автор фото: tatarstan.ru

Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин заявил о комплексе проблем, с которыми сегодня сталкивается республика. С докладом он выступил на двадцатом заседании Госсовета Татарстана.

Основной проблемой он назвал высокую ключевую ставку, которая серьёзно ограничивает доступ предприятий к заёмному финансированию и в итоге тормозит их развитие.

Не менее острой остаётся проблема кадрового дефицита — нехватка специалистов наблюдается почти во всех отраслях. Фиксируется высокая накопленная долговая нагрузка, особенно в сфере транспортного строительства, торговли.

Однако, несмотря на внешние ограничения, экономика Татарстана демонстрирует устойчивость. Оперативный штаб под руководством раиса республики Рустама Минниханова успешно адаптирует экономику к санкционным реалиям, отметил спикер.

Республика удерживает сильные позиции в общероссийском рейтинге. Например, Татарстан занимает шестое место по объёму ВРП, четвертое место по промышленному производству и сельскому хозяйству, второе место по строительству.

Индекс промышленного производства составил 109,9 процента, а объём инвестиций превысил триллион рублей.

В этих условиях правительство республики планирует сфокусировать меры поддержки на приоритетных проектах, которые могут дать максимальный эффект для экономики Татарстана.

Ранее мы писали большой аналитический материал о том, что налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания. Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательной способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
