Экономика Татарстана под давлением: Песошин назвал ключевые проблемы
Премьер‑министр республики признал, что экономика региона проходит через непростые времена из-за высокой ключевой ставки.
Премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин заявил о комплексе проблем, с которыми сегодня сталкивается республика. С докладом он выступил на двадцатом заседании Госсовета Татарстана.
Основной проблемой он назвал высокую ключевую ставку, которая серьёзно ограничивает доступ предприятий к заёмному финансированию и в итоге тормозит их развитие.
Не менее острой остаётся проблема кадрового дефицита — нехватка специалистов наблюдается почти во всех отраслях. Фиксируется высокая накопленная долговая нагрузка, особенно в сфере транспортного строительства, торговли.
Однако, несмотря на внешние ограничения, экономика Татарстана демонстрирует устойчивость. Оперативный штаб под руководством раиса республики Рустама Минниханова успешно адаптирует экономику к санкционным реалиям, отметил спикер.
Республика удерживает сильные позиции в общероссийском рейтинге. Например, Татарстан занимает шестое место по объёму ВРП, четвертое место по промышленному производству и сельскому хозяйству, второе место по строительству.
Индекс промышленного производства составил 109,9 процента, а объём инвестиций превысил триллион рублей.
В этих условиях правительство республики планирует сфокусировать меры поддержки на приоритетных проектах, которые могут дать максимальный эффект для экономики Татарстана.
Ранее мы писали большой аналитический материал о том, что налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания. Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательной способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.
