Экономика
15 марта 22:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан попал в топ-10 регионов по объему задолженности по кредитам

Сумма перевалила за триллион рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На шестом месте по задолженности по кредитам оказался Татарстан. Долг жителей достиг 1,1 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных Росстата.

Большая часть долга татарстанцев — 722,2 миллиарда рублей — пришлась на ипотеку. Однако такая ситуация сложилась во всех регионах России.

На первом месте по долгам — москвичи с суммой в 4,4 триллиона рублей. В пятерке также Московская область (2,9 триллиона), Санкт-Петербург (1,9 триллиона), Краснодарский край (1,6 триллиона) и Тюменская область (1,5 триллиона). Далее после Татарстана идут Свердловская область (1,1 триллиона) и Башкортостан (1 триллион). В целом общая задолженность россиян по кредитам составила 36 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что долги за оплату газа в Татарстане снизились на три миллиона рублей. Однако общая задолженность составляет около 226 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.