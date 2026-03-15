Татарстан попал в топ-10 регионов по объему задолженности по кредитам
Сумма перевалила за триллион рублей.
На шестом месте по задолженности по кредитам оказался Татарстан. Долг жителей достиг 1,1 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных Росстата.
Большая часть долга татарстанцев — 722,2 миллиарда рублей — пришлась на ипотеку. Однако такая ситуация сложилась во всех регионах России.
На первом месте по долгам — москвичи с суммой в 4,4 триллиона рублей. В пятерке также Московская область (2,9 триллиона), Санкт-Петербург (1,9 триллиона), Краснодарский край (1,6 триллиона) и Тюменская область (1,5 триллиона). Далее после Татарстана идут Свердловская область (1,1 триллиона) и Башкортостан (1 триллион). В целом общая задолженность россиян по кредитам составила 36 триллионов рублей.
Ранее сообщалось, что долги за оплату газа в Татарстане снизились на три миллиона рублей. Однако общая задолженность составляет около 226 миллионов рублей.
