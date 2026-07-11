АИ-95 за месяц подорожал почти на 9 процентов, АИ-92 — на 8.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аналитики Т—Ж на основе данных Т-Банка выяснили, по каким регионам дефицит и рост цен на бензин ударили особенно сильно. Для этого они изучили обезличенные транзакции на АЗС с января по май 2026 года, то есть до начала бензинового кризиса. Учитывали только водителей, которые заправляли больше 50 литров в месяц.

Татарстан оказался на седьмой строчке по потреблению АИ-92. Здесь средний водитель заливает в месяц 80,4 литра, а цена за месяц подскочила почти на 8 процентов. Лидирует по этой марке Ленинградская область — 88 литров в месяц при росте цены на 4,57 процента. В Красноярском крае бензин подорожал сильнее всего — на 10,67 процента при 82 литрах в месяц.

По АИ-95 Татарстан на 11-м месте. Водители республики берут в среднем 85,4 литра в месяц, а цена выросла почти на 9 процентов. Здесь картина похожая: Ленинградская область снова в лидерах по объёму — 88,2 литра, а в Томской области такое же потребление, но цена взлетела сильнее — на 11,32 процента.

По итогу удар по карману татарстанских водителей оказался ощутимым, особенно с учётом того, сколько топлива привыкли покупать в республике.

Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил дефицит топлива в России. Сейчас правительство прорабатывает дополнительные поставки топлива в регионы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.