Сейчас никто не следит за успеваемостью таких учеников, пока они не дойдут до экзаменов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Государство решило навести порядок в домашнем обучении. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законе обязанность детей, которые учатся дома, регулярно проходить промежуточную аттестацию в школе. Проще говоря, сдавать контрольные и подтверждать, что они действительно осваивают программу. Сейчас по закону такое право есть, но им часто пренебрегают: формулировки размыты, и никто не отслеживает, прикреплён ли ребёнок к школе и пишет ли он какие-то проверочные работы. В итоге часть детей вообще не аттестуется вплоть до ОГЭ и ЕГЭ.

Депутаты Брянской областной думы, которые подготовили поправки, настаивают: это не прихоть, а необходимость. В профильном комитете Госдумы идею поддержали, но добавили, что нужно чётко указать, кто будет следить за процессом. Эту обязанность предлагают возложить на местные органы власти. Правительство тоже согласилось, но потребовало конкретики.

По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года домашнее обучение выбрали почти 100 тысяч детей из примерно 18 миллионов школьников. Раньше так учились в основном младшеклассники, но теперь тренд уходит и в средние классы. Среди домашних учеников — одарённые дети-олимпиадники, которым скучно в обычной школе, и их родители часто строят индивидуальные планы. Но есть и другая категория — те, кого вытеснили из школ за плохое поведение, зачастую из неблагополучных семей. Именно за ними, по словам профессора института образования ВШЭ Ирины Абанкиной, нужен особый контроль, которого сейчас почти нет.

Эксперт считает, что сферу домашнего обучения пора реформировать глобально, а нынешний законопроект — лишь первый шаг. Нужно переписывать стандарты и прописывать, кто из чиновников за что отвечает и сколько это будет стоить.

Ранее помощник президента Владимир Мединский выступил за совмещение двух выпускных экзаменов по истории и обществознанию. Реализация инициативы займет не менее трех лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.