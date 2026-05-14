14 мая 13:45
Кто может поступить в вуз без вступительных испытаний

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что победители и призеры всероссийских олимпиад могут поступить в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Это работает только касательно направлений подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады, приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, уже будучи студентами, они могут получать денежные поощрения. Сюда входят единовременные выплаты от региона и ежемесячные — в течение всего периода обучения в вузе в рамках президентских грантов.

В этом году дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получил 4241 человек, 732 из них стали победителями, 3509 – призерами.

Ранее сообщалось, что заявление на поступление в 1717 вузов можно подать через «Госуслуги». Нужно загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах.

