Сейчас наличие такого текста могут счесть недобросовестностью, но подход хотят смягчить.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением изменить подход к проверке студенческих работ. Речь идёт о системе «Антиплагиат», которая умеет выявлять фрагменты, сгенерированные искусственным интеллектом.

Суть инициативы простая. Если в курсовой или дипломе обнаружили до 10 процентов ИИ-контента, это не должно автоматически считаться нарушением. Такой показатель не может быть основанием для того, чтобы не допустить работу до защиты, снизить оценку или обвинить студента в недобросовестности. Вместо этого преподавателям предлагают проводить содержательный анализ текста, а не просто смотреть на цифры.

Депутаты также просят Минобрнауки вместе с вузами, экспертами и разработчиками систем проверки создать единые методические рекомендации по учёту ИИ-контента в учебных и выпускных работах. По их мнению, это уберёт неопределённость и для студентов, и для преподавателей, сделает практику проверки более единообразной и позволит избежать ситуаций, когда из-за одного технического показателя работа летит в корзину. Обращение подписали депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв, Сардана Авксентьева и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, документ есть у РИА Новости.

