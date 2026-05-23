Образование
23 мая 14:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Студентам могут простить до 10 процентов ИИ-контента в курсовых и дипломах

Сейчас наличие такого текста могут счесть недобросовестностью, но подход хотят смягчить.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением изменить подход к проверке студенческих работ. Речь идёт о системе «Антиплагиат», которая умеет выявлять фрагменты, сгенерированные искусственным интеллектом.

Суть инициативы простая. Если в курсовой или дипломе обнаружили до 10 процентов ИИ-контента, это не должно автоматически считаться нарушением. Такой показатель не может быть основанием для того, чтобы не допустить работу до защиты, снизить оценку или обвинить студента в недобросовестности. Вместо этого преподавателям предлагают проводить содержательный анализ текста, а не просто смотреть на цифры.

Депутаты также просят Минобрнауки вместе с вузами, экспертами и разработчиками систем проверки создать единые методические рекомендации по учёту ИИ-контента в учебных и выпускных работах. По их мнению, это уберёт неопределённость и для студентов, и для преподавателей, сделает практику проверки более единообразной и позволит избежать ситуаций, когда из-за одного технического показателя работа летит в корзину. Обращение подписали депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв, Сардана Авксентьева и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, документ есть у РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские школьники начнут изучать ИИ на уроках. Новая тема войдет в школьную программу уже со следующего учебного года.

Также мы писали, кто может поступить в вуз без вступительных испытаний. Студент может получить и денежные поощрения.

