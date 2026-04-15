Лишь половина бомбоубежищ приведены в нормативное состояние.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из 838 бомбоубежищ в Татарстане лишь 443 (53 процента) приведены в нормативное состояние. Об этом на заседании Госсовета Татарстана сообщил депутат от КПРФ Альберт Ягудин.

По его словам, остальные 395 укрытий закрыты — многие из них затоплены и захламлены либо лишены базовых систем жизнеобеспечения: света, воды и вентиляции. В основном убежищами служат подвалы жилых домов. При этом указатели с информацией о бомбоубежищах размещены в подъездах, но доступ в помещения закрыт, ответственные за содержание укрытий лица не назначены, а необходимое оборудование отсутствует. При этом ремонт одного укрытия обойдется в шесть миллионов рублей.

Спикер предложил, чтобы при срабатывании сирены двери открывались автоматически, одновременно бы звучало голосовое предупреждение. По оценке депутата, реализовать такую систему можно в течение месяца.

Депутат также обратил внимание на сложности с системой оповещения. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) началась в сентябре 2023 года, но срок её завершения перенесён на 2028 год.

Ягудин отметил, что зачастую систему оповещения слышат только жители, проживающие рядом с заводами.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

