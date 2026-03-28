Количество осадков будет соответствовать среднемноголетним показателям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Апрель в нынешнем году выдастся более теплым, чем в прошлые годы. Об этом говорят данные Гидрометцентра Татарстана. Синоптики прогнозируют среднюю температуру воздуха в республике на 2 градуса выше климатической нормы.

В Гидрометцентре напомнили, что норма по Казани составляет 5,8 градуса тепла, по Татарстану 5,4 градуса.

Что касается осадков в апреле, их количество за месяц будет соответствовать среднемноголетним показателям. В Казани это 33 миллиметра, по республике – 30 миллиметров.

Ранее мы писали, что весна в Татарстане все больше вступает в свои права. И первый признак этого – цветущие вербы. Деревья с распущенными сережками заметили в Мензелинском районе.

