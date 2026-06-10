Всего было рассмотрено почти 680 тысяч заявлений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прошлом году отказ в шенгенской визе получили около 43 тысяч россиян, а их финансовые потери составили 4,5 миллиона евро. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Доля отказов снижается три года подряд. Однако финансовые потери россиян все еще остаются на значительном уровне: в части консульских сборов возможные убытки составляют около 3,6—3,7 миллиона евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров — более 4,5 миллиона евро.

Консульства стран Шенгенского соглашения за прошлый год рассмотрели в общей сложности 679,4 тысячи заявлений россиян. Показатели на 12 процентов больше по сравнению с 2024 годом. Было одобрено 618,8 тысячи заявлений. А доля отказов снизилась до 6,3 процента в 2025-м с 7,5 процента в 2024-м. Самые большие доли отказов были у заявителей из Бангладеш — 54,5 процента, Сенегала — 51,9 процента, Нигерии — 47,8 процента, Пакистана — 46 процентов и Анголы — 45,4 процента.

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами. Речь идёт о Малайзии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте.

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