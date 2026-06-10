В России появится новое направление медицины — энерголетие
От лечения болезней перейдут к проактивному управлению здоровьем.
Российская медицина переходит от лечения болезней к проактивному управлению здоровьем. На пороге новой эпохи, где главным капиталом станет человеческий ресурс, появилось энерголетие.
«Энерголетие — это про способность человека сохранять высокий уровень энергии, адаптации и эффективности на протяжении всей жизни», — объясняет первый замгендиректора, руководитель направления «Энерголетие» группы компаний «Медскан» Евгения Горбунова. Ее слова приводит «Коммерсантъ».
В направлении заключены различные подходы: ранняя диагностика, цифровой мониторинг, клинические и аппаратные интервенции, персональные стратегии восстановления и многое другое. А причина, по которой медицина озабочена энерголетием, заключается в стареющем населении.
По данным McKinsey, к 2050 году число людей на планете старше 65 лет увеличится до 1,6 миллиарда. А Росстат прогнозирует к 2046 году долю пожилых людей в России на уровне 27 процентов.
В частности, уже сейчас экономический эффект каждого доллара, вложенного в программы здорового старения, составляет три доллара благодаря сохранению работоспособности и снижению издержек на оказание медицинских услуг.
«Единственным способом сохранить экономическую устойчивость государств становится продление периода активной и трудоспособной жизни граждан»,— говорит член комиссии госсовета «Активная продолжительная жизнь», завкафедрой превентивной медицины РУДН, руководитель направления превентивной медицины ГК «Медскан» Кирилл Маслиев.
В нынешнее время многие люди уже платят за профилактику болезней больше, чем за лечение. По данным Global Wellness Institute (GWI), среднестатистический житель Земли тратит на велнес-услуги и поддержание формы 831 доллар в год. А на лекарства и медуслуги — 806 долларов.
Ранее сообщалось, что врач по здоровому долголетию появится в России. Специалистов такого профиля уже готовят в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.