От лечения болезней перейдут к проактивному управлению здоровьем.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российская медицина переходит от лечения болезней к проактивному управлению здоровьем. На пороге новой эпохи, где главным капиталом станет человеческий ресурс, появилось энерголетие.

«Энерголетие — это про способность человека сохранять высокий уровень энергии, адаптации и эффективности на протяжении всей жизни», — объясняет первый замгендиректора, руководитель направления «Энерголетие» группы компаний «Медскан» Евгения Горбунова. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

В направлении заключены различные подходы: ранняя диагностика, цифровой мониторинг, клинические и аппаратные интервенции, персональные стратегии восстановления и многое другое. А причина, по которой медицина озабочена энерголетием, заключается в стареющем населении.

По данным McKinsey, к 2050 году число людей на планете старше 65 лет увеличится до 1,6 миллиарда. А Росстат прогнозирует к 2046 году долю пожилых людей в России на уровне 27 процентов.

В частности, уже сейчас экономический эффект каждого доллара, вложенного в программы здорового старения, составляет три доллара благодаря сохранению работоспособности и снижению издержек на оказание медицинских услуг.

«Единственным способом сохранить экономическую устойчивость государств становится продление периода активной и трудоспособной жизни граждан»,— говорит член комиссии госсовета «Активная продолжительная жизнь», завкафедрой превентивной медицины РУДН, руководитель направления превентивной медицины ГК «Медскан» Кирилл Маслиев.

В нынешнее время многие люди уже платят за профилактику болезней больше, чем за лечение. По данным Global Wellness Institute (GWI), среднестатистический житель Земли тратит на велнес-услуги и поддержание формы 831 доллар в год. А на лекарства и медуслуги — 806 долларов.

Ранее сообщалось, что врач по здоровому долголетию появится в России. Специалистов такого профиля уже готовят в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.

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