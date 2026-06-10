Общество
10 июня 17:31
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«Вечерняя Казань»

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Депутат объяснил, для чего ввели лимит в 20 банковских карт на человека

Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, дело касается безопасности россиян.

Депутат объяснил, для чего ввели лимит в 20 банковских карт на человека

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ограничение в 20 банковских карт на человека ввели ради безопасности россиян, поэтому банки должны изменить свою политику. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, его процитировала «Газета.Ru».

Парламентарий уточнил, что прежде банки нередко вынуждали клиентов под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. Введение лимита — это результат борьбы с киберпреступностью и работы с теми данными, которые предоставляют правоохранительные и надзорные органы. По словам депутата, речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, а о безопасности.

Кирьянов подчеркнул, что теперь банки должны работать с учетом того, что у человека не может быть огромного количества карт. Помимо этого, клиент не должен испытывать каких-либо стеснений в том, чтобы получать те или иные льготы или условия от банков.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла второй пакет мер против мошенников. В частности, будет создана база IMEI-номеров устройств. Туда внесут разрешённые и запрещённые к использованию на территории России идентификаторы. Вводится лимит на банковские карты. То есть один человек может иметь не более 20 карт, но число банков не ограничивают. Появится единая система учёта платёжных карт.

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