Финал производственной олимпиады «Формула будущего» пройдет в «Алабуга Политех»
Проект направлен на поддержку старшеклассников, интересующихся инженерией, информационными технологиями, естественными науками и современными направлениями.
С 22 июня по 27 июня в «Алабуга Политех» пройдет очный финал всероссийской олимпиады «Формула будущего» для школьников 9–11-х классов. Об этом сообщили организаторы, при этом сам проект направлен на поддержку талантливых старшеклассников, интересующихся инженерией, информационными технологиями, естественными науками и современными направлениями.
Дистанционный отбор проходил с 27 апреля по 22 мая, в нем онлайн принимали участие 30 тысяч школьников со всей страны. Дети выполняли задания по шести направлениям: программирование, физика, химия, BIM-проектирование, беспилотные технологии и торгово-экономический профиль. Лучших школьников пригласили на очный финал, всего до финального этапа дошли 1800 участников.
Финалистам нужно будет выполнять различные задачи, проектные задания и экспериментальные испытания, моделирующие реальные рабочие процессы в инженерной, IT и производственной среде. Они смогут как показать свои знания, так и получить опыт работы в условиях, максимально приближенных к реальным производственным задачам. Победители и призеры получают преференции при поступлении в крупнейший образовательный центр «Алабуга Политех».
По словам организаторов, этот проект позволяет школьникам из разных регионов проверить себя в перспективных направлениях, сделав первый шаг к будущей профессии.
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