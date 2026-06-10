Запланировано проведение 1704 исследований.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году из бюджета Татарстана Минздраву РТ дополнительно выделят 10,5 миллиона рублей. Средства нужны для предоставления субсидии государственному автономному учреждению «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

Деньги пойдут на проведение селективного скрининга туберкулеза: запланировано проведение 1704 исследований, сообщили в Минфине республики.

Ранее сообщалось, что татарстанец с туберкулезом самовольно прервал лечение и разгуливал по городу. Больного нашли и принудительно госпитализировали по требованию прокуратуры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.