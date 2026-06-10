Общество
10 июня 14:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На скрининг туберкулеза в Татарстане дополнительно направят 10 млн рублей

Запланировано проведение 1704 исследований.

На скрининг туберкулеза в Татарстане дополнительно направят 10 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году из бюджета Татарстана Минздраву РТ дополнительно выделят 10,5 миллиона рублей. Средства нужны для предоставления субсидии государственному автономному учреждению «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

Деньги пойдут на проведение селективного скрининга туберкулеза: запланировано проведение 1704 исследований, сообщили в Минфине республики.

Ранее сообщалось, что татарстанец с туберкулезом самовольно прервал лечение и разгуливал по городу. Больного нашли и принудительно госпитализировали по требованию прокуратуры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Чебоксары утром попали под ракетную атаку

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.