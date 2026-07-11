Исключения составят земельные участки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для государственных учреждений в Казани намерены установить льготную ставку на аренду муниципального имущества. Документ, регулирующий порядок предоставления объектов в аренду, куда будут внесены изменения, находится на антикоррупционной экспертизе.

Государственным учреждениям планируется давать 50-процентную скидку от рыночной стоимости арендной платы при использовании муниципальных объектов.

Льготная ставка не затронет земельные участки.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался на 13-м месте в рейтинге по стоимости аренды частного дома. Гостям придется отдать за месяц проживания в среднем 54 861 рубль. Сумма возросла на 47,2 процента за первое полугодие 2026 года. Рейтинг составили в «Мир Квартир».

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