Для госучреждений в Казани собираются установить льготную ставку на аренду
Исключения составят земельные участки.
Для государственных учреждений в Казани намерены установить льготную ставку на аренду муниципального имущества. Документ, регулирующий порядок предоставления объектов в аренду, куда будут внесены изменения, находится на антикоррупционной экспертизе.
Государственным учреждениям планируется давать 50-процентную скидку от рыночной стоимости арендной платы при использовании муниципальных объектов.
Льготная ставка не затронет земельные участки.
Ранее сообщалось, что Татарстан оказался на 13-м месте в рейтинге по стоимости аренды частного дома. Гостям придется отдать за месяц проживания в среднем 54 861 рубль. Сумма возросла на 47,2 процента за первое полугодие 2026 года. Рейтинг составили в «Мир Квартир».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.