Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Национальный стандарт, устанавливающий требования к системам контроля состояния водителя с применением технологий искусственного интеллекта, начнет действовать в России с 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Стандарт распространяется на решения, используемые в транспортных средствах, он определяет принципы их построения и оценку качества. Также в ГОСТе закреплены требования к обучению моделей при сборе данных, и конфигурации программно-аппаратных комплексов по обработке видео и биометрических сигналов.

Разработчики стандарта ожидают после начала его действия снижения аварийности за счет выявления опасных состояний водителя и повышения уровня защищенности участников дорожного движения. Помимо этого будет упрощено взаимодействие между разработчиками ИИ-решений, производителями и надзорными органами.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект следит за состоянием дорог Казани. Система ежесуточно анализирует состояние более 1 тысячи километров дорог.

