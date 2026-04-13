Для систем с ИИ по проверке водителей на сонливость ввели ГОСТ
Стандарт начнет действовать с 15 июня.
Национальный стандарт, устанавливающий требования к системам контроля состояния водителя с применением технологий искусственного интеллекта, начнет действовать в России с 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Стандарт распространяется на решения, используемые в транспортных средствах, он определяет принципы их построения и оценку качества. Также в ГОСТе закреплены требования к обучению моделей при сборе данных, и конфигурации программно-аппаратных комплексов по обработке видео и биометрических сигналов.
Разработчики стандарта ожидают после начала его действия снижения аварийности за счет выявления опасных состояний водителя и повышения уровня защищенности участников дорожного движения. Помимо этого будет упрощено взаимодействие между разработчиками ИИ-решений, производителями и надзорными органами.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект следит за состоянием дорог Казани. Система ежесуточно анализирует состояние более 1 тысячи километров дорог.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
