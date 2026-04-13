Общество
13 апреля 13:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для систем с ИИ по проверке водителей на сонливость ввели ГОСТ

Стандарт начнет действовать с 15 июня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Национальный стандарт, устанавливающий требования к системам контроля состояния водителя с применением технологий искусственного интеллекта, начнет действовать в России с 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Стандарт распространяется на решения, используемые в транспортных средствах, он определяет принципы их построения и оценку качества. Также в ГОСТе закреплены требования к обучению моделей при сборе данных, и конфигурации программно-аппаратных комплексов по обработке видео и биометрических сигналов.

Разработчики стандарта ожидают после начала его действия снижения аварийности за счет выявления опасных состояний водителя и повышения уровня защищенности участников дорожного движения. Помимо этого будет упрощено взаимодействие между разработчиками ИИ-решений, производителями и надзорными органами.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект следит за состоянием дорог Казани. Система ежесуточно анализирует состояние более 1 тысячи километров дорог.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
