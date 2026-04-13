Самые частые причины отказа в налоговых вычетах — неправильное заполнение и отсутствие подтверждающих документов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная налоговая служба России проанализировала самые распространенные ошибки, которые допускают граждане при заполнении декларации 3-НДФЛ. Чаще всего проблемы возникают из-за неточностей в расчетах и неправильно оформленных документов. Вот на что стоит обратить внимание.

Ошибка № 1. Подавая уточненную декларацию с новыми вычетами, люди забывают указать в ней те вычеты, которые уже заявили в первичной. В итоге налоговая считает, что человек отказался от прежних льгот, и вместо доплаты образуется долг.

Ошибка № 2. В декларации не отражают стандартные вычеты на детей, которые уже предоставил работодатель. Их тоже нужно указывать.

Ошибка № 3. При продаже имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока (3 или 5 лет), многие не декларируют доход, если сумма продажи не превышает лимит. Но если совокупный доход от продажи нескольких объектов превышает порог (1 миллион рублей для жилья, 250 тысяч рублей для иного имущества), декларировать нужно всё.

Ошибка № 4. К декларации не прикладывают подтверждающие документы — чеки, договоры, справки об оплате лечения или учебы. Без них вычет не дадут.

Ошибка № 5. При продаже доли в недвижимости по одному договору с другими собственниками вычет в 1 миллион рублей делят между всеми пропорционально долям. А некоторые заявляют его целиком на себя.

Ошибка № 6. Пытаются получить имущественный вычет при покупке жилья у близкого родственника — супруга, родителя, ребенка. Для взаимозависимых лиц по статье 105.1 Налогового кодекса вычет не положен.

Среди других частых недочетов: неверно указывают переходящий остаток вычета, путают налоговые периоды (оплата была в одном году, а декларацию подают за другой), а с 2025 года пытаются применить социальные и имущественные вычеты к доходам по банковским вкладам — так делать нельзя.

При обнаружении ошибок в уже поданной декларации нужно подать уточненную — лично в налоговой или через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее в ФНС опровергли слухи о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ. В интернете появилась информация, что при оформлении налогового вычета происходит сбой и на Едином налоговом счете возникает задолженность.

