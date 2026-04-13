В интернете появилась информация, что при оформлении налогового вычета происходит сбой и на Едином налоговом счете возникает задолженность.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Сети распространились тревожные сообщения: якобы при подаче декларации 3-НДФЛ на вычет система дает сбой, а на Едином налоговом счете (ЕНС) образуется долг. В Федеральной налоговой службе России эти данные официально опровергли.

В ведомстве заявили, что личный кабинет налогоплательщика, форма подачи декларации 3-НДФЛ и система формирования Единого налогового счета работают в штатном режиме — без сбоев и ошибок.

По статистике ФНС, только за первый квартал 2026 года россияне подали 4,8 миллиона деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и еще 1 миллион заявлений в упрощенном порядке. Из них 65 процентов уже проверены.

Самыми частыми причинами отказа в вычете налоговая служба называет неправильное заполнение декларации и отсутствие подтверждающих документов.

