В ФНС опровергли слухи о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ
В интернете появилась информация, что при оформлении налогового вычета происходит сбой и на Едином налоговом счете возникает задолженность.
В Сети распространились тревожные сообщения: якобы при подаче декларации 3-НДФЛ на вычет система дает сбой, а на Едином налоговом счете (ЕНС) образуется долг. В Федеральной налоговой службе России эти данные официально опровергли.
В ведомстве заявили, что личный кабинет налогоплательщика, форма подачи декларации 3-НДФЛ и система формирования Единого налогового счета работают в штатном режиме — без сбоев и ошибок.
По статистике ФНС, только за первый квартал 2026 года россияне подали 4,8 миллиона деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и еще 1 миллион заявлений в упрощенном порядке. Из них 65 процентов уже проверены.
Самыми частыми причинами отказа в вычете налоговая служба называет неправильное заполнение декларации и отсутствие подтверждающих документов.
Ранее мы писали, почему россиянам стало сложно получить налоговый вычет. По стране, как сообщает ряд жителей, идет массовый сбой при подаче документов на вычет.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Подсудимый полностью признал вину.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.