Общество
13 апреля 08:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В ФНС опровергли слухи о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ

В интернете появилась информация, что при оформлении налогового вычета происходит сбой и на Едином налоговом счете возникает задолженность.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Сети распространились тревожные сообщения: якобы при подаче декларации 3-НДФЛ на вычет система дает сбой, а на Едином налоговом счете (ЕНС) образуется долг. В Федеральной налоговой службе России эти данные официально опровергли.

В ведомстве заявили, что личный кабинет налогоплательщика, форма подачи декларации 3-НДФЛ и система формирования Единого налогового счета работают в штатном режиме — без сбоев и ошибок.

По статистике ФНС, только за первый квартал 2026 года россияне подали 4,8 миллиона деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и еще 1 миллион заявлений в упрощенном порядке. Из них 65 процентов уже проверены.

Самыми частыми причинами отказа в вычете налоговая служба называет неправильное заполнение декларации и отсутствие подтверждающих документов.

Ранее мы писали, почему россиянам стало сложно получить налоговый вычет. По стране, как сообщает ряд жителей, идет массовый сбой при подаче документов на вычет.

