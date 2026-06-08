Общество
8 июня 17:44
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«Вечерняя Казань»

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Глава бренда Volga рассказала о планах завода до конца года

Планируется собрать порядка 30 тысяч автомобилей марки.

Глава бренда Volga рассказала о планах завода до конца года

Автор фото: volga.auto

На заводе Volga в Нижнем Новгороде до конца года планируется собрать порядка 30 тысяч автомобилей марки, также собираются продать 25–27 тысяч автомобилей. Об этом сообщила глава бренда Volga Татьяна Фадеева, передает «Российская газета».

Сейчас завод уже вышел на полную первую смену, с конвейера сошли порядка 1,5 тысячи автомобилей. Сами продажи начнутся с 19 июня, реализовывать авто будут через 25–30 дилерских центров по России.

Сначала бренд планируется фокусировать на крупных региональных центрах и городах-миллионниках, количество партнеров в них собираются увеличить до 130.

Выпуск спецверсий Volga для такси и корпоративных парков пока не готовится.

Ранее сообщалось, что продажи флагманского кроссовера Volga K50 начнутся летом 2026 года. Volga K50 представляет собой SUV D-класса, модель оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

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