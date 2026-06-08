Как предупреждают эксперты, пух является переносчиком аллергенов и угрозой неожиданного возгорания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане сезон тополиного пуха стартовал в начале июня. Его появление связано с периодом цветения, а длительность зависит от погоды и области. Цветение дерева обычно начинается в мае, когда на деревьях появляются серёжки. В это время мужские тополя начинают выделять пыльцу, вызывающую аллергическую реакцию у некоторых людей, сообщили эксперты ЦОК АПК.

Также эксперты выделили выгоду от тополей — одно взрослое дерево фильтрует до 30 килограммов пыли и сажи и выделяет свыше 30 килограмм кислорода.

Ильсур Якупов, заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане, отметил, что сам пух не является аллергеном, но отлично переносит раздражители.

Опасность тополиного пуха состоит в том, что он способен распространяться на большие расстояния и проникать в помещения, неся с собой пыль и пыльцу. Вместе с тем он может пробираться в электрооборудование, отчего оно быстрее теряет свою работоспособность.

Наибольшую опасность составляет риск пожара. Пух часто скапливается плотным слоем на почве, и даже от небольшой искры может вспыхнуть. Вместе с тем, он несет отрицательный эффект и для транспорта, скапливаясь внутри автомобиля и перекрывая важные системы.

Для минимизации опасности выходить на улицу без необходимости стоит только вечером и в безветренную погоду. Лучше всего использовать маски и очки, чтобы снизить контакт с аллергенами, а при надобности обращаться к врачу. Специалисты советуют регулярно протирать технику на рабочих местах.

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