Госсовет Татарстана предложил вернуться к обсуждению брутто-контрактов
Нарастает тенденция ухода перевозчиков с рынка.
На фоне сокращения числа перевозчиков и роста затрат в транспортной отрасли депутаты фракции «Единая Россия» предложили вернуться к обсуждению внедрения брутто‑контрактов. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.
По его словам, рост цен на топливо, запчасти и подвижной состав приводит к сокращению маршрутов и уходу перевозчиков с рынка. Депутаты положительно оценили внедрение единого центра мониторинга и диспетчеризации пассажирского транспорта.
Однако, по их мнению, этого недостаточно. Депутаты предложили вернуться к обсуждению темы внедрения брутто-контрактов. Эта модель, при которой перевозчик получает фиксированную плату за выполнение рейсов, а не за количество перевезённых пассажиров.
Также до сих пор не принят региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Его принятие предполагает развитие всех видов транспорта республики, отметил спикер.
Читайте также наш большой материал о том, что Миндортранс встал на пути мечты татарстанских перевозчиков о брутто-контрактах. Представители отрасли вновь не договорились с профильным ведомством. А замминистра признала, что на автобусы жителям сельских территорий рассчитывать не стоит.
