Общество
15 апреля 11:36
Автор материала:Алина Камалютдинова

Госсовет Татарстана предложил вернуться к обсуждению брутто-контрактов

Нарастает тенденция ухода перевозчиков с рынка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На фоне сокращения числа перевозчиков и роста затрат в транспортной отрасли депутаты фракции «Единая Россия» предложили вернуться к обсуждению внедрения брутто‑контрактов. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.

По его словам, рост цен на топливо, запчасти и подвижной состав приводит к сокращению маршрутов и уходу перевозчиков с рынка. Депутаты положительно оценили внедрение единого центра мониторинга и диспетчеризации пассажирского транспорта.

Однако, по их мнению, этого недостаточно. Депутаты предложили вернуться к обсуждению темы внедрения брутто-контрактов. Эта модель, при которой перевозчик получает фиксированную плату за выполнение рейсов, а не за количество перевезённых пассажиров.

Также до сих пор не принят региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Его принятие предполагает развитие всех видов транспорта республики, отметил спикер.

Читайте также наш большой материал о том, что Миндортранс встал на пути мечты татарстанских перевозчиков о брутто-контрактах. Представители отрасли вновь не договорились с профильным ведомством. А замминистра признала, что на автобусы жителям сельских территорий рассчитывать не стоит.

