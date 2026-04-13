Гуманитарная помощь от фонда «Нэфис» доставлена в Иран
Три фуры привезли в пострадавший регион бытовую химию и подсолнечное масло.
Гуманитарный груз, отправленный из Татарстана 3 апреля фондом «Нэфис», доехал до Ирана. Три фуры привезли в пострадавший регион бытовую химию и подсолнечное масло общим весом более 51 тонны. Гуманитарная партия передана Обществу Красного Полумесяца в Иране. Эта организация обеспечит раздачу помощи мирным жителям.
Гуманитарная акция инициирована депутатом Государственной Думы РФ, учредителем благотворительного фонда «Нэфис» Иреком Богуславским. Она реализована совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Генеральным консульством Исламской Республики Иран в г. Казани.
«Помощь и искреннее сочувствие народа и организаций Республики Татарстан и Российской Федерации заняли особое место в умах и сердцах народа Ирана. Мы, иранцы, никогда не забываем оказанную доброту. Так же, как мы стоим перед лицом сложностей, так же мы и склоняем головы перед лицом оказанной доброты. Я уверен, что имя фонда «Нэфис» и народа Татарстана войдут в историю гуманитарной дипломатии Ирана», – отметил консул Генерального консульства Ирана в Казани по вопросам экономики, культуры и публичной дипломатии Мансур Хоссейни.
Напомним, в состав гуманитарной помощи, отправленной фондом «Нэфис» в Иран, вошли:
– 43,2 тысячи бутылок подсолнечного масла (свыше 35,6 тонны);
– 4 тысячи упаковок стирального порошка (свыше 5,6 тонны);
– 10 тысяч штук туалетного мыла (свыше 1,4 тонны);
– 10 тысяч штук хозяйственного мыла (свыше 1,4 тонны);
– 10 тысяч упаковок жидких средств для мытья посуды (4,5 тонны);
– 3 тысячи упаковок сухих чистящих средств (свыше 1,6 тонны);
– 5 тысяч флаконов шампуня (свыше 1,6 тонны).
Содействие в оформлении международного груза оказал благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.