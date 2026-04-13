Три фуры привезли в пострадавший регион бытовую химию и подсолнечное масло.

Автор фото: пресс-служба Благотворительного фонда «Нэфис»

Гуманитарный груз, отправленный из Татарстана 3 апреля фондом «Нэфис», доехал до Ирана. Три фуры привезли в пострадавший регион бытовую химию и подсолнечное масло общим весом более 51 тонны. Гуманитарная партия передана Обществу Красного Полумесяца в Иране. Эта организация обеспечит раздачу помощи мирным жителям.

Гуманитарная акция инициирована депутатом Государственной Думы РФ, учредителем благотворительного фонда «Нэфис» Иреком Богуславским. Она реализована совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Генеральным консульством Исламской Республики Иран в г. Казани.

«Помощь и искреннее сочувствие народа и организаций Республики Татарстан и Российской Федерации заняли особое место в умах и сердцах народа Ирана. Мы, иранцы, никогда не забываем оказанную доброту. Так же, как мы стоим перед лицом сложностей, так же мы и склоняем головы перед лицом оказанной доброты. Я уверен, что имя фонда «Нэфис» и народа Татарстана войдут в историю гуманитарной дипломатии Ирана», – отметил консул Генерального консульства Ирана в Казани по вопросам экономики, культуры и публичной дипломатии Мансур Хоссейни.

Напомним, в состав гуманитарной помощи, отправленной фондом «Нэфис» в Иран, вошли:

– 43,2 тысячи бутылок подсолнечного масла (свыше 35,6 тонны);

– 4 тысячи упаковок стирального порошка (свыше 5,6 тонны);

– 10 тысяч штук туалетного мыла (свыше 1,4 тонны);

– 10 тысяч штук хозяйственного мыла (свыше 1,4 тонны);

– 10 тысяч упаковок жидких средств для мытья посуды (4,5 тонны);

– 3 тысячи упаковок сухих чистящих средств (свыше 1,6 тонны);

– 5 тысяч флаконов шампуня (свыше 1,6 тонны).

Содействие в оформлении международного груза оказал благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.