Избран новый руководитель казанского отделения «Молодой гвардии Единой России»
Подведены также итоги работы организации.
На XI отчетно-выборной конференции казанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», которая прошла в молодежном центре «Яратам», подвели итоги работы организации за последние три года и избрали нового руководителя.
- За эти три года нашей большой и дружной командой было реализовано множество мероприятий и проектов. Мы подвели итоги значительной работы, которая стала важным вкладом в развитие молодежного движения в Казани, — отметил в своем отчете бывший руководитель отделения МГЕР Владислав Тарасов.
Участники конференции избрали новым руководителем казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Рифа Хуснутдинова. В состав нового местного штаба вошли самые активные молодогвардейцы, сообщается на сайте Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Ранее сообщалось, что на путевки в лагеря для одаренных детей в Казани потратят 13 миллионов рублей. Возраст участников оздоровительных смен должен быть от 7 до 17 лет.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.