Общество
13 марта 23:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Избран новый руководитель казанского отделения «Молодой гвардии Единой России»

Подведены также итоги работы организации.

Автор фото: «Молодая гвардия» Татарстана

На XI отчетно-выборной конференции казанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», которая прошла в молодежном центре «Яратам»,  подвели итоги работы организации за последние три года и избрали нового руководителя.  

- За эти три года нашей большой и дружной командой было реализовано множество мероприятий и проектов. Мы подвели итоги значительной работы, которая стала важным вкладом в развитие молодежного движения в Казани, — отметил в своем отчете бывший руководитель отделения МГЕР Владислав Тарасов.  

Участники конференции избрали новым руководителем казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Рифа Хуснутдинова. В состав нового местного штаба вошли самые активные молодогвардейцы, сообщается на сайте Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Ранее сообщалось, что на путевки в лагеря для одаренных детей в Казани потратят 13 миллионов рублей. Возраст участников оздоровительных смен должен быть от 7 до 17 лет.

