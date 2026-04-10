Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана и Казани серьезно взялась за исправление меню в санаториях республики.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Несмотря на то что дома отдыха в регионе славятся своими лечебными услугами, сервис оставляет желать лучшего. Ситуация с питанием и номерами остается печальной, по мнению посетителей, и это решили исправить с помощью заключения исторического соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией рестораторов и отельеров Татарстана и Казани и ассоциацией «Санатории Татарстана». О том, как конкретно будут модернизировать здравницы, «Вечерней Казани» рассказал Евгений Терентьев, председатель правления организации.

Это соглашение, подписанное на встрече ассоциаций, стало первым в стране документом, который документально зафиксирует постоянное сотрудничество сторон в области гастрономии между профессиональными сообществами.

- Для нас это очень важное мероприятие, знаковое, я бы сказал, потому что мы давно планировали провести подобное обучение, стажировку у поваров в санаторно-курортных учреждениях. Потому что, анализируя отзывы регулярно, которые оставляют гости здравницы, мы видим, что практически нет замечаний по лечебной базе, а вот по сервису, по номерному фонду, по питанию есть некоторые вопросы, которые по силам решить руководству здравниц, по силе решить нашей ассоциации, помочь содействовать в этом. Поэтому мы обратились к ассоциации рестораторов и отельеров с просьбой о содействии в обучении и стажировке поваров санаториев, — рассказал о своих ожиданиях Терентьев в ответ на вопрос нашей редакции.

Мероприятие действительно имеет уникальный характер и ранее не проводилось на территории страны — Татарстан взял инициативу на себя, поскольку в республике уже занимались подобной практикой. Например, «Санатории Татарстана» разрабатывали сувениры для здравниц совместно с организациями. Сейчас активно развивается в сотрудничестве с другими фирмами новое направление туризма — кемпстоянки, добавил зампред. Как заявил глава правления, за 20 лет работы он не встречал такого взаимодействия между поварами санаториев и другими профессионалами.

- Не секрет, что традиции гостеприимства, традиции организации питания имеют многовековую историю и качество приготовления меню. Всё это развивается, и мы очень хотим, чтобы все новшества были реализованы в условиях санаторно-курортных учреждений. Мы хотим, чтобы люди оставались довольны, чтобы были сыты, чтобы питание было здоровым, полезным и приносило пользу гостям санаториев Татарстана, — рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана».

Он поделился, что первый поток учеников запускается уже на данный момент, и дальше — больше.

- Планы по подписанию соглашения — это не просто дань формальности. У нас уже есть план работы: это и обучение, это и мастер-классы, это и проведение конкурсов профессионального мастерства между поварами в санаторно-курортных учреждениях. Все эти мероприятия мы будем проводить совместно в рамках тех договорённостей, которые мы сегодня подпишем, — заверил Терентьев.

В меню упор будет делаться как на обычную еду, например макароны с котлетой, которые заиграют новыми красками под взором профессионалов, так и на блюда разных народов, в том числе татарские, русские, азиатские и другие.

В завершение зампред выразил слова благодарности всем участникам мероприятия, которое удалось организовать в рекордно короткие сроки.

- Отдельно хотелось бы сказать о роли Госкомитета РТ по туризму, который объединяет все направления туризма республики. Без координирующей роли и участия вряд ли бы что-то получилось. Я знаю, почему Татарстан так активно продвигается на рынке туризма России, — потому что у нас отлично налажена коммуникация, — заметил глава правления ассоциации.

Свое слово сказал и Зуфар Гаязов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и Казани. Он прокомментировал вопрос нашей редакции о том, какие сейчас у рестораторов действуют новые технологии. По его словам, Казань динамично развивается в ресторанной сфере.

- Мы предложили те предприятия, которые близки по своему профессиональному мастерству и расположены ближе к меню санатория, именно кафе или рестораны, - сказал он. - Наш Юнус Ахметзянов, один из лучших шеф-поваров, мастер поваров Татарстана, который в 1980 году готовил на Олимпиаде, говорил, что есть две профессии, которые отвечают за здоровье человека: это повар, который готовит, и врач, который лечит. Поэтому, чтобы не доходило до врача, необходимо приготовить так, чтобы было вкусно и полезно.



Для этого, как отметил Гаязов, необходимы знания и опыт, поэтому нужна связка инженер-технолог с санитарным врачом питанию, так как санатории всегда должны предоставлять диетическое питание.

- Я считаю, и вклад нашей ассоциации, Ассоциации санаториев РТ — общий вклад в развитие нашей отрасли. Я ещё раз хочу подчеркнуть: наша задача — как можно больше гостей, чтобы внутренний туризм развивался, чтобы гости приезжали именно в нашу республику, в наш город, - подчеркнул спикер. - Как говорит наша Галина Шарафутдинова, генеральный директор ассоциации, туризм развивают за счет обучения персонала и упор не обязательно делать только на молодежь. Здесь вопрос в обслуживании людей, может, пожилого возраста, если кто хочет работать, мы готовы их тоже обучить. Потому что они более опытные и обучаемые, и я очень много видел таких хороших примеров, когда люди пожилого возраста работают и нарабатывают в сервисе и у них получается лучше, чем у молодых, - заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году стало на 4,4 процента меньше людей, которые остаются ночевать в татарстанских здравницах. Выручка при этом, однако, выросла.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.