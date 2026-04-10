Общество
10 апреля 20:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мусульмане Татарстана собрали дагестанцам очередную партию гуманитарной помощи

Помимо воды пострадавшим от стихии передадут деньги.

Автор фото: ДУМ РТ

Мусульмане Татарстана собрали новую партию гуманитарного груза Дагестану, жители которого пострадали от масштабных наводнений и затоплений. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.  

Общими усилиями удалось собрать 3 миллиона рублей. Кроме того,  Арский мухтасибат от имени мусульман предоставил 4 тонны бутилированной питьевой воды.  

В ближайшее время груз и деньги будут переданы в распоряжение благотворительного фонда «Инсан» Муфтията Республики Дагестан.  

Благотворительный фонд «Закят» продолжает сбор средств для дагестанцев. Все желающие могут оказать помощь на сайте «Закят» ДУМ Татарстана.  

Дагестан борется с серьезными последствиями разгула стихии: после сильных ливней началось наводнение и населённые пункты затопило. Люди остались без  жилья и имущества, продолжаются работы по спасению жителей и домашней скотины.

Ранее мы писали, что из-за сильных ливней улицы Махачкалы затоплены. Движение по городу затруднено.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.