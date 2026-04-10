Мусульмане Татарстана собрали дагестанцам очередную партию гуманитарной помощи
Помимо воды пострадавшим от стихии передадут деньги.
Мусульмане Татарстана собрали новую партию гуманитарного груза Дагестану, жители которого пострадали от масштабных наводнений и затоплений. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.
Общими усилиями удалось собрать 3 миллиона рублей. Кроме того, Арский мухтасибат от имени мусульман предоставил 4 тонны бутилированной питьевой воды.
В ближайшее время груз и деньги будут переданы в распоряжение благотворительного фонда «Инсан» Муфтията Республики Дагестан.
Благотворительный фонд «Закят» продолжает сбор средств для дагестанцев. Все желающие могут оказать помощь на сайте «Закят» ДУМ Татарстана.
Дагестан борется с серьезными последствиями разгула стихии: после сильных ливней началось наводнение и населённые пункты затопило. Люди остались без жилья и имущества, продолжаются работы по спасению жителей и домашней скотины.
Ранее мы писали, что из-за сильных ливней улицы Махачкалы затоплены. Движение по городу затруднено.
