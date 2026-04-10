Накануне Пасхи татарстанцам напомнили о правилах пожарной безопасности в храме
Свечи лучше держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды.
Впереди – светлый праздник Пасхи. Многие из нас придут в этот день в храмы, чтобы присутствовать на праздничных богослужениях.
В связи с этим МЧС России напоминает жителям республики о правилах пожарной безопасности в храме в праздник Светлого Христова Воскресения.
Держать свечи нужно подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды. При их зажигании закатывайте рукава, подвязывайте платки, убирайте волосы, следите за детьми. В храмах нужно стоять на безопасном от других прихожан расстоянии.
При признаках возгорания немедленно звоните по телефонам 101 или 112, посоветовали в МЧС.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Татарстане на Пасху. Местами пройдет небольшой дождь.
