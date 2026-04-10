Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Впереди – светлый праздник Пасхи. Многие из нас придут в этот день в храмы, чтобы присутствовать на праздничных богослужениях.

В связи с этим МЧС России напоминает жителям республики о правилах пожарной безопасности в храме в праздник Светлого Христова Воскресения.

Держать свечи нужно подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды. При их зажигании закатывайте рукава, подвязывайте платки, убирайте волосы, следите за детьми. В храмах нужно стоять на безопасном от других прихожан расстоянии.

При признаках возгорания немедленно звоните по телефонам 101 или 112, посоветовали в МЧС.

