Какие продукты не рекомендуется приносить на Пасху в храм
Обычно не стоит нести в церковь мясо.
Некоторые продукты не советуют приносить в храм для пасхального освящения, об этом сообщил клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Его слова передает RT.
Священник рассказал, что пища служит материальной опорой, а ее благословение помогает верующим получить церковное напутствие. При этом в храмы обычно не приносят мясо, а чаще всего верующие несут яйца и куличи — самые популярные пасхальные угощения. Также прихожане могут приносить конфеты, пироги и творожные пасхи, священник благословляет разные яства.
Само благословение обычно совершают в Великую субботу в течение дня, однако его возможно провести и в сам праздник Пасхи.
Ранее говорилось, что службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В 23:00 начнется полунощница, в 23:55 состоится крестный ход. В 00:00 верующие соберутся на пасхальную заутреню и божественную литургию.
