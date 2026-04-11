Общество
11 апреля 14:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Какие продукты не рекомендуется приносить на Пасху в храм

Обычно не стоит нести в церковь мясо.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некоторые продукты не советуют приносить в храм для пасхального освящения, об этом сообщил клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Его слова передает RT.

Священник рассказал, что пища служит материальной опорой, а ее благословение помогает верующим получить церковное напутствие. При этом в храмы обычно не приносят мясо, а чаще всего верующие несут яйца и куличи — самые популярные пасхальные угощения. Также прихожане могут приносить конфеты, пироги и творожные пасхи, священник благословляет разные яства.

Само благословение обычно совершают в Великую субботу в течение дня, однако его возможно провести и в сам праздник Пасхи.

Ранее говорилось, что службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В 23:00 начнется полунощница, в 23:55 состоится крестный ход. В 00:00 верующие соберутся на пасхальную заутреню и божественную литургию.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
