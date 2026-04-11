Обычно не стоит нести в церковь мясо.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некоторые продукты не советуют приносить в храм для пасхального освящения, об этом сообщил клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Его слова передает RT.

Священник рассказал, что пища служит материальной опорой, а ее благословение помогает верующим получить церковное напутствие. При этом в храмы обычно не приносят мясо, а чаще всего верующие несут яйца и куличи — самые популярные пасхальные угощения. Также прихожане могут приносить конфеты, пироги и творожные пасхи, священник благословляет разные яства.

Само благословение обычно совершают в Великую субботу в течение дня, однако его возможно провести и в сам праздник Пасхи.

Ранее говорилось, что службу в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В 23:00 начнется полунощница, в 23:55 состоится крестный ход. В 00:00 верующие соберутся на пасхальную заутреню и божественную литургию.

