Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175»
РФ также вернула незаконно удерживавшихся на Украине жителей Курской области.
Россия 11 апреля вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих, в том числе были возвращены семеро жителей Курской области, которых незаконно удерживали на Украине, передает пресс-служба Минобороны страны.
«Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации - жителей Курской области, которые будут доставлены домой», - уточнили в Минобороны.
При этом взамен РФ передала 175 военнопленных ВСУ. Посредником в передаче, как добавили в военном ведомстве, выступили Объединенные Арабские Эмираты.
