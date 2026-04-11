Общество
11 апреля 15:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175»

РФ также вернула незаконно удерживавшихся на Украине жителей Курской области.

Автор фото: скриншот видео / ТАСС

Россия 11 апреля вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих, в том числе были возвращены семеро жителей Курской области, которых незаконно удерживали на Украине, передает пресс-служба Минобороны страны.

«Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации - жителей Курской области, которые будут доставлены домой», - уточнили в Минобороны.

Источник: ТАСС

При этом взамен РФ передала 175 военнопленных ВСУ. Посредником в передаче, как добавили в военном ведомстве, выступили Объединенные Арабские Эмираты.

