Также глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин отчитался перед Миннихановым о капремонте и других объектов.

Автор фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

На совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин подробнее рассказал о ходе ремонта в отрасли «Образование». Он напомнил, что в этом году будет отремонтировано 170 объектов. Сейчас работы ведутся на 61 объекте и выполнены они на 24%, передает пресс-служба главы республики.

Марат Айзатуллин отдельно отметил, что ремонтировать основную массу школьных пищеблоков подрядчики планируют, когда дети уйдут на летние каникулы. В настоящее время начаты работы на восьми объектах, а всего в программу включены 67 пищеблоков.

Что касается других отраслей, то на сегодня, по словам министра, выполнение работ по ремонту детских садов составляет 34 процента от запланированного объема работ, а капремонт ресурсных центров выполнен на 33%.

Выполнение работ по ремонту зданий общежитий составляет 27%. В сфере «Здравоохранение» в программу включены 96 объектов отрасли, на данный момент ремонт фельдшерско-акушерских пунктов выполнен на 60%.

Продолжаются работы по ремонту пунктов раздачи детского молочного питания (выполнено на 71%). За отчетный период завершены 4 объекта в Казани. Выполнение работ по капитальному ремонту 22 зданий стационаров составляет 30%, а капремонт пяти поликлиник оценивается в 13%.

По линии молодежной политики в этом году запланирован ремонт 23 объектов, а выполнение работ по ремонту детских оздоровительных лагерей составляет 75%, добавил Айзатуллин. В работе у подрядчиков все три подростковых клуба, выполнение которых оценили в 58%. Работы по ремонту зданий психолого-педагогической помощи выполнены на 24% от общего объема работ. Капремонт молодежных центров выполнен к текущей дате на 28%. В работе 5 объектов. В отрасли «Культура» в республиканские и федеральные программы этого года включены 38 объектов, из них капремонт сельских домов культуры составляет 30% от общего объема работ. По капитальному ремонту детских школ искусств выполнение составляет 20%. Работы ведутся на трех объектах.

Ранее мы писали, что на сегодня в республике к капитальному ремонту многоквартирных жилых домов приступили на 246 объектах в 20 муниципальных образованиях. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 13 процентов.

