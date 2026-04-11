Власти приступили к капремонту 246 МКД в Татарстане
Также по программе в шести муниципалитетах республики заменят 99 лифтов в 44 домах.
В республике к капитальному ремонту многоквартирных жилых домов приступили на 246 объектах в 20 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба раиса РТ. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 13 процентов, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
Он напомнил, что в 2026 году в программу капремонта МКД вошли 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Программой предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах в шести муниципалитетах. Финансирование программы составило 9 миллиардов 65 миллионов рублей.
Также глава Минстроя отчитался об организации электронных аукционов - на сегодня определена подрядная организация в 487 многоквартирных домах. К производству работ на всех объектах по графику планируется приступить до конца мая текущего года.
Ранее мы писали, что на капитальный ремонт в Казани потратят в 2026 году 2,89 миллиарда рублей. Всего ремонт в этом году затронет 163 многоквартирных дома.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Подсудимый полностью признал вину.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.