Общество
11 апреля 17:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Власти приступили к капремонту 246 МКД в Татарстане

Также по программе в шести муниципалитетах республики заменят 99 лифтов в 44 домах.

Власти приступили к капремонту 246 МКД в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике к капитальному ремонту многоквартирных жилых домов приступили на 246 объектах в 20 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба раиса РТ. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 13 процентов, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Он напомнил, что в 2026 году в программу капремонта МКД вошли 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Программой предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах в шести муниципалитетах. Финансирование программы составило 9 миллиардов 65 миллионов рублей.

Также глава Минстроя отчитался об организации электронных аукционов - на сегодня определена подрядная организация в 487 многоквартирных домах. К производству работ на всех объектах по графику планируется приступить до конца мая текущего года.

Ранее мы писали, что на капитальный ремонт в Казани потратят в 2026 году 2,89 миллиарда рублей. Всего ремонт в этом году затронет 163 многоквартирных дома.

