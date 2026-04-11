Стоимость набора продуктов в среднем по стране упала на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи.

В этом году средняя стоимость продуктов для приготовления основного набора блюд на Пасху на семью в России составила 486 рублей 88 копеек, выяснил Центр стратегических разработок. Там посчитали и сравнили цены на ингредиенты по регионам для приготовления «обязательных блюд» пасхального стола – кулича, крашеных яиц и творожной пасхи.

Как показывает статистика, стоимость набора продуктов в среднем по РФ упала на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи, так как за это время подешевели: сливочное масло (на 7,1 процента), сахар (на 3,9%), изюм с курагой (на 0,3%). А вот подорожали как раз таки с прошлого года яйца (на 5,3 процента) и молоко (на 3,2 процента).



Аналитики заметили, что в этом году снижение стоимости пасхального набора зафиксировано в 50 российских регионах - лидеры среди них Алтайский край (-7,2%), Тверская и Свердловская (-7%), Ленинградская (-6,8%) и Вологодская (-6,6%) области.

К слову, дешевле всего из федеральных округов приготовление к Пасхе обойдется в ПФО - это более 423 рублей. В СЗФО цена на набор продуктов тоже упала – на 5,2%. Дороже всего продукты обойдутся в ДФО - а это почти 680 рублей.



В топ регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (382,16 рубля), Нижегородская область (399,83 рубля) – два региона, где стоимость меньше 400 рублей, Удмуртская Республика (413,30 рубля), Пензенская область (415,60 рубля), Оренбургская область (419,83 рубля).



Цена пасхального набора не превышает 450 рублей в 26 регионах.

