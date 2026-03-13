Эксперты советуют готовиться к оформлению выплат по старости заранее и не надеяться, что в Соцфонде все учтут самостоятельно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для уверенность в том, что пенсию рассчитают правильно, необходимо заблаговременно получить справку о будущем размере выплат с помощью портала «Госуслуги» или через Соцфонд. В таком случае все заслуженные, но неучтенные надбавки можно будет внести заранее, заявила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова. Ее слова приводит RT.



Как объяснила эксперт, проблемы возникают с трудовым стажем за 1990-е и 2000-е годы, поскольку в это время его могли не внести в электронный реестр. Поэтому собирать документы можно уже за год или за два до выхода на пенсию. В этот список входят трудовые книжки, справки с мест работы (в частности, ликвидированных), документы о смене названия фирм, военный билет и свидетельства о рождении детей.



В Соцфонде рекомендуют подавать заявление об оформлении выплат за месяц до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно онлайн через «Госуслуги», а также в отделениях МФЦ и СФР.



Епифанова напомнила россиянам и о льготном стаже. Труд во вредных условиях и работу на Крайнем Севере необходимо дополнительно подтвердить документально. Иногда отработанные годы просто «теряются» в системе.



Ранее сообщалось, что вышедшие на пенсию женщины в среднем получают выплаты больше, чем мужчины. Однако разница оказалась не такой значительной.



