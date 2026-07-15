Общество
15 июля 01:10
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«Вечерняя Казань»

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Капремонт школы в Альметьевске начали до заключения госконтракта

Фирма за это поплатилась штрафом.

Капремонт школы в Альметьевске начали до заключения госконтракта

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Альметьевская городская прокуратура выявила нарушение законодательства о контрактной системе при проведении капитального ремонта общеобразовательного учреждения.  

Как было установлено во время проверки, фирма «АЛЬЯНССТРОЙ» начала в январе 2026 года капитальный ремонт в одном из общеобразовательных учреждений в качестве единственного подрядчика. При этом конкурентные закупочные мероприятия не проводились, и работы были начаты до заключения государственного контракта.  

В отношении ответственного должностного лица учреждения возбуждено административное дело по факту нарушения выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы писали, что работодатели Татарстана стали чаще искать плиточников и монтажников. Заметен рост на рынке услуг в категориях сантехники и электрики.

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