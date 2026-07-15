Капремонт школы в Альметьевске начали до заключения госконтракта
Фирма за это поплатилась штрафом.
Альметьевская городская прокуратура выявила нарушение законодательства о контрактной системе при проведении капитального ремонта общеобразовательного учреждения.
Как было установлено во время проверки, фирма «АЛЬЯНССТРОЙ» начала в январе 2026 года капитальный ремонт в одном из общеобразовательных учреждений в качестве единственного подрядчика. При этом конкурентные закупочные мероприятия не проводились, и работы были начаты до заключения государственного контракта.
В отношении ответственного должностного лица учреждения возбуждено административное дело по факту нарушения выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Татарстана.
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