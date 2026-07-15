Синоптики обещают дожди, грозы, град.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей республики предупреждают о том, что 15 июля погода ухудшится. Об этом информирует Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

В этот день на территории республики синоптики местами прогнозируют ночью и днём сильные дожди, грозы, град. Ночь и утром возможен туман. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Примерно такая же погода ожидается в Казани. Местами ночью и днем грозы и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают туман.

Ранее мы писали, что мощный град обрушился на Алексеевский район. Кусочки льда, судя по фото, были довольно внушительными по размеру.

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