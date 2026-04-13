Общество
13 апреля 12:51
Автор материала:Павел Наумов

Метшин: «Мы решили проблему незаконной рекламы - это большой, системный труд»

Мэр Казани высоко оценил успехи, отметив, что город прошел путь от «хаотичного размещения щитов до практически полного отсутствия нелегальных объектов».

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о почти полном решении проблемы незаконной рекламы в городе. Об этом он заявил на деловом понедельнике.

- Мы успешно побороли незаконную рекламу. Это был большой, системный труд. Но серьезной проблемой остаются так называемые рекламомобили – транспортные средства, которые оставляют на улицах как стационарные рекламные носители. Они создают визуальный хаос и выглядят неэстетично. Кроме того, качество услуг на таких автомобилях часто вызывает сомнения, – отметил Метшин.

Ранее начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов заявил о том, что в Казани значительно уменьшили количество незаконных рекламных объектов. В прошлом году зафиксировали лишь один случай самовольной установки рекламных щитов.

- За год обнаружили 44 незаконных объекта: 18 из них демонтировали, по 16 делам собрали материалы для административного разбирательства, 10 объектов все еще находятся на рассмотрении. В прошлом году управление отправило 465 требований об устранении нарушений, что на 35% снизило количество проблем по сравнению с предыдущим годом, - уточнил Багаутдинов.

Метшин похвалил работу управления, подчеркнув, что город избавился от хаотичной рекламы.

Ранее на деловом понедельнике также сообщили, что столица Татарстана заработала 314 миллионов рублей на наружной рекламе. Плановый доход от рекламы на текущий год вырос на 74 миллиона рублей и достиг 420,6 миллиона рублей.

