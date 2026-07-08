Общество
8 июля 09:54
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов: «День семьи, любви и верности объединяет нас вокруг самого важного»

Раис поздравил жителей с праздником семьи и поделился видео с историей счастливых союзов.

Минниханов: «День семьи, любви и верности объединяет нас вокруг самого важного»

Автор фото: rais.tatarstan.ru

В России и Татарстане 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — с этим праздником жителей поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов. В своем канале в «Максе» он поделился видео с историей счастливых союзов. Пары рассказали, что является основной благополучия в семье, и привели свою историю знакомства.

«Сегодня в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности – праздник, который объединяет нас всех вокруг самого важного. От всей души поздравляю все семьи Татарстана и желаю каждому дому благополучия и взаимопонимания! — написал раис и добавил: — «Кеше гаилә белән көчле» – дигән безнең әти-бабайлар. Бу хакыйкать мәңгелек. Якыннарыгызны саклагыз!» («Наши предки говорили: «Человек силен семьей». Эта истина вечна. Берегите близких!»)

Напомним, что этот праздник отмечается в России с 2022 года. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, глава Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко предложил сделать его выходным для всех регионов страны.

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