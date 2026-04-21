Автор фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым обсудил ход реализации промышленного проекта. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Татарстан выступает консультантом в реализации проекта. Пока что сдан первый производственный корпус, вскоре планируют завершить и ввести в эксплуатацию ряд блоков второго корпуса.

Руководителям представили доклады о ходе реализации совместного проекта.

Ранее Минниханов обсудил с хокимом Кашкадарьинской области строительство крупнейшего курортного комплекса в Центральной Азии «Гелон». Принято решение обеспечить необходимую инфраструктуру для его реализации. Комплекс намерены возвести в три этапа.

