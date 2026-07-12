Общество
12 июля 21:57
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«Вечерняя Казань»

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Минпросвещения: сладости в виде червей и крови могут навредить детям

По данным ведомства, подобные желания нередко формируются под воздействием зарубежных видеороликов, популяризирующих экстравагантные продукты.

Минпросвещения: сладости в виде червей и крови могут навредить детям

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения РФ направило в регионы письмо с предупреждением о потенциальном вреде для детей некоторых видов сладостей. Как сообщает РИА Новости, документ обращает внимание на негативное влияние определенного контента на пищевые предпочтения ребенка.

В письме подчеркивается, что с точки зрения психоневрологии нельзя считать нормальным стремление ребенка попробовать лакомства, стилизованные под червей, кровь, фекалии и другие неприемлемые образы. По данным ведомства, подобные желания нередко формируются под воздействием зарубежных видеороликов, популяризирующих экстравагантные продукты.

Авторы документа призывают регионы учитывать этот фактор при работе с родителями и педагогами — в частности, при обсуждении вопросов здорового питания и защиты детей от потенциально деструктивного контента.

Ранее мы писали, что в Минпросвещения связали рекордные баллы ЕГЭ с ликвидацией разрыва в программах.

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