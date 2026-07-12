Россиян предупредили о штрафах за коммерческое использование воды из колодца
Штраф за продажу воды, например соседям, может достигать 1 миллиона рублей.
Первый заместитель директора Центра развития законодательства кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков разъяснил изданию «Абзац» правовые риски использования воды из дачного колодца в предпринимательских целях. По словам эксперта, за такую деятельность без лицензии юрлицам может грозить административная ответственность — в отдельных случаях размер штрафа достигает 1 миллиона рублей.
Матюшенков подчеркнул важный правовой нюанс: владение земельным участком не дает автоматического права распоряжаться всеми природными ресурсами на нем. Подземные воды входят в государственный фонд недр, а их добыча и применение строго регламентированы законом «О недрах» и действующими санитарными нормативами.
При этом для бытовых нужд лицензия не требуется. Как пояснил юрист, собственник вправе свободно использовать воду из собственного колодца для питья, приготовления еды, полива огорода, наполнения бассейна или мойки автомобиля.
Ситуация кардинально меняется, если вода задействуется в коммерческих целях. К таким случаям эксперт относит, например, продажу воды соседям, ее применение в рамках предпринимательской деятельности либо добычу в объемах, подпадающих под требования лицензирования. В подобных ситуациях отсутствие разрешительных документов становится основанием для привлечения к ответственности.
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