На поддержку почтальонов из бюджета выделили 55 миллионов рублей.

Автор фото: Елизавета Зеленина / ИД «Вечерняя Казань»

В День российской почты в минцифры Татарстана рассказали о масштабном обновлении отделений связи. В республике сейчас модернизируют сразу 215 сельских почтовых точек, чтобы сотрудники работали в достойных условиях, а жители получали услуги с комфортом.

Всего в Татарстане действуют 1 108 отделений, где трудятся больше шести тысяч человек. За год почтальоны доставили 55 миллионов писем, 16 миллионов газет и 263 тысячи пенсий. Для поддержки сельских работников из бюджета выделили 55,3 миллиона рублей — эти средства получат 2,3 тысячи человек.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин подчеркнул, что для жителей малых населённых пунктов почта часто остаётся единственным способом получить пенсию, заказать лекарства или оплатить коммунальные услуги.

«Искренне благодарю всех работников и ветеранов почтовой связи за верность своему делу и ответственный труд. Желаю вам крепкого здоровья и только хороших новостей!» — поздравил он.

Ранее мы писали, что татарстанцы снова могут получить посылки из США через «Почту России». Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны.

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