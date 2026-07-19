При этом в России «молодежью» считают людей от 14 до 35 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По классификации Всемирной организации здравоохранения, молодость заканчивается в 45 лет. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.



По словам специалиста, официально по данным ВОЗ молодость заканчивается именно в 45 лет. При этом в России «молодежью» считают людей от 14 до 35 лет. Однако в стране уже не раз предлагали поднять планку до 40 лет. Например, депутат Геннадий Онищенко объяснял инициативу тем, что состояние здоровья жителей позволяет дольше сохранять умственную и физическую активность. А значит, и работоспособность.



Напомним, что демограф предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. Расширение границ молодости только откладывает создание семей, считает он.

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