Молодость все же заканчивается в 45 лет
При этом в России «молодежью» считают людей от 14 до 35 лет.
По классификации Всемирной организации здравоохранения, молодость заканчивается в 45 лет. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
По словам специалиста, официально по данным ВОЗ молодость заканчивается именно в 45 лет. При этом в России «молодежью» считают людей от 14 до 35 лет. Однако в стране уже не раз предлагали поднять планку до 40 лет. Например, депутат Геннадий Онищенко объяснял инициативу тем, что состояние здоровья жителей позволяет дольше сохранять умственную и физическую активность. А значит, и работоспособность.
Напомним, что демограф предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. Расширение границ молодости только откладывает создание семей, считает он.
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