Россияне с 18 лет могут определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия, заявил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Алексей Москалев. Его цитирует РИА Новости.

Первые хронические заболевания человек может получить уже в 35 лет, напомнил врач. Обследование проводится в несколько этапов, включая анкетирование и определение биологического возраста человека, назначение дополнительных анализов и исследований, исходя из выявленных факторов риска.

По его словам, необходимо увлечь молодых людей, замотивировать на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно. Каждый обратившийся в центр получит персональные рекомендации по здоровью.

Ранее сообщалось, что Росмолодежь не поддерживает предложение о повышении возраста молодежи до 40. Глава ведомства Григорий Гуров заявил, что многие россияне начинают взрослую жизнь в 35 лет.

