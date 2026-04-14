На нацпроекты в Татарстане уже успели потратить 9,3 млрд рублей
Из них на развитие беспилотных систем ушло два миллиарда.
В республике продолжают реализовывать национальные проекты, и к началу апреля расходы в этой сфере уже составили 9,3 миллиарда рублей. Но дальше — больше, поскольку эта сумма составляет только 17,2 процента от планируемых затрат по итогам года. О промежуточных результатах сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.
На нацпроект «Семья» к 1 апреля успели направить 3,9 миллиарда рублей, на развитие беспилотных авиационных систем — два миллиарда рублей, на проекты «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети» — 1,5 миллиарда и 1,1 миллиарда рублей соответственно. Всего на 11 реализуемых в 2026 году проектов в Татарстане выделили 53,8 миллиарда рублей ассигнований. Из них 28,8 миллиарда — из федерального бюджета, а 25 миллиардов — из бюджета республики.
Напомним, непосредственно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане построят тротуары и оборудуют освещение. В частности, пешеходные зоны появятся в 11 районах.
